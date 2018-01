Ricardinho volta a ser candidato a melhor do mundo no futsal

Jogador campeão de clubes em Espanha e na UEFA celebrou notícia no Instagram.

O internacional português Ricardinho está uma vez mais entre os nomeados a melhor jogador mundial de futsal do ano, numa lista com 10 jogadores e cujo vencedor será conhecido em 10 de janeiro.



"Não podia entrar 2018 da melhor maneira, estou novamente nomeado para melhor jogador do mundo, pelo quarto ano consecutivo", salientou o jogador, na sua página na rede social Instagram.





O jogador português, que alinha nos espanhóis do Inter Movistar, conquistou em 2017 o título europeu de futsal de clubes (UEFA Futsal Cup), ao golear na final o Sporting, por 7-0, além de ter sido campeão em Espanha.Ricardinho venceu o prémio de melhor jogador do mundo nas últimas três edições, em 2014, 2015 e 2016, mas já tinha sido distinguido igualmente em 2010, quando venceu a UEFA Futsal Cup ao serviço do Benfica.Na lista de nomeados, hoje divulgada pela Futsal Planet, que tem a chancela da FIFA, encontra-se também o ítalo-brasileiro Rodolfo Fortino, jogador do Sporting.