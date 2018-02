Ricardinho homenageado em Gondomar

Pavilhão de Valbom vai ser baptizado com nome do campeão europeu de futsal.

Ricardinho, campeão europeu de futsal e melhor jogador do mundo da modalidade, foi esta terça-feira homenageado pela Câmara Municipal de Gondomar.



A autarquia vai atribuir o nome de Ricardinho a um pavilhão em Valbom, onde o Unidos Pinheirense disputa as suas partidas da I Liga de futsal.

Ricardinho, que em 2016 foi agraciado pelo município com a medalha de mérito desportivo, em grau ouro, vai agora dar o nome a um pavilhão, depois de Portugal se sagrar pela primeira vez campeão europeu de futsal, ao derrotar a Espanha por 3-2, no prolongamento.



O jogador nasceu em Valbom, concelho de Gondomar, a 3 de setembro de 1985, tendo começado a jogar futsal no Gramidense Infante na época de 1998/99 passando, depois, por Miramar, Benfica, Nagoya Oceans, CSKA Moscovo e Inter Movistar, num trajeto em que alinhou quase centena e meia de vezes com a camisola da seleção, tendo sido eleito o melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017.