Ricardinho pára três semanas por lesão

Jogador tem uma “contusão óssea” e “entorse bilateral” do pé direito.

Por Filipe António Ferreira | 08:35

Ricardinho, campeão da Europa de futsal, sofreu uma lesão de média gravidade no pé direito na final contra a Espanha, que o afasta das quadras por um período nunca inferior a três semanas.



"Ricardinho sofreu uma contusão óssea e uma entorse bilateral do tornozelo direito com mais incidência da parte externa com integridade tendinosa e ligamentos, como confirmaram os testes realizados nesta quarta-feira [ontem] na clínica CEMTRO, solicitados pelo nosso médico, Enrique Ibañez, e supervisionados por José Prieto, fisioterapeuta do Movistar Inter.



O jogador começa o processo de reabilitação esta tarde com o objetivo de estar o quanto antes às ordens de Jesús Velasco", confirmou ontem o clube do capitão português, num boletim clínico publicado no Twitter.



O português referiu na terça-feira, aquando da sua homenagem pela Câmara Municipal de Gondomar, que irá "parar duas a três semanas". Mas fez saber que não tem "nada partido".



A confirmar-se este tempo de paragem, Ricardinho falhará os próximos quatro encontros da formação de Madrid, incluindo a meia-final da Taça do Rei, no Palau Blaugrana, frente ao Barcelona.



O melhor jogador do Mundo lesionou-se na final do Europeu, na Eslovénia, ganha por Portugal, por 3-2, no prolongamento.