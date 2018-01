Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardinho "trocava quatro Bolas de Ouro" pelo título europeu de Portugal

Por Lusa | 18:45

O jogador da seleção portuguesa de futsal Ricardinho disse esta sexta-feira que "trocava quatro" das cinco Bolas de Ouro que tem pela conquista do Euro2018 e mostrou-se confiante no potencial da equipa das 'quinas'.



"Não trocava todas as Bolas de Ouro, porque me deu muito trabalho para conquistá-las, mas trocaria umas quatro por um título pela nossa seleção. Queremos tocar o céu e, se o conseguirmos, será fantástico. Estou feliz por ter ganho, mas, se pudesse, trocaria pelo troféu e nem precisávamos de jogar", afirmou, em conferência de imprensa, antes de mais um treino de preparação para o Euro2018, que se disputa na Eslovénia, entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro.



O ala do Inter Movistar, que recentemente foi eleito, pela quinta vez, o melhor futsalista do mundo, disse ter noção da "importância" que tem na formação lusa, ainda que lembrando que "a seleção é um todo e cada jogador é preponderante à sua maneira".



A principal figura do futsal português, que assegurou já estar "a trabalhar para a sexta Bola de Ouro", considerou que Portugal pode pensar em voos mais altos no Europeu e que "não quer falhar num grupo" do qual fazem parte Roménia e Ucrânia.





"Temos ambição e qualidade, mas importante é conseguirmos mostrar isso em campo. Temos um grupo renovado, com qualidade e jogadores que vêm com uma mentalidade limpa, e não perdedora. Estamos em terceiro lugar no 'ranking' e queremos melhorar o que fizemos no último Europeu, em que chegámos aos quartos de final [derrota com a Espanha]", sublinhou.



Ricardinho lembrou igualmente a ausência de Cardinal, que vai falhar a competição devido a lesão, e referiu que uma eventual conquista do Europeu será também dedicada ao pivô do Sporting.



"Vai ser uma ausência notada, porque tem uma qualidade fantástica. Como se costuma dizer, só faz falta quem cá está, mas sei que o Cardinal vai estar a torcer por nós. Se ganharmos, também será para ele", transmitiu.



Portugal estreia-se no Europeu no dia 31 de janeiro, diante da Roménia, e no dia 4 de fevereiro defronta a Ucrânia. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final da competição.



Lembre-se que a CMTV transmite, a 25 e 26 de janeiro, os jogos particulares da seleção com a Tailândia e Marrocos, que servem para preparar o Campeonato da Europa.