Ricardo Araújo Pereira responde a acusações de Francisco J.Marques

Diretor de comunicação do FC Porto acusou humorista de receber instruções do Benfica. Este confirma material "muito chato".

Francisco J. Marques, acusou esta terça-feira o humorista de ser um dos "cartilheiros" do Benfica, ao receber informação do clube para usar em espaços de opinião nos jornais e televisões. O diretor de comunicação do FC Porto referiu-se a uma troca de emails que remonta a 2010, quando o então diretor de Marketing do Benfica, Miguel Bento, pediu a Ricardo autorização para dar o seu endereço de email a uma terceira pessoa, dizendo que esta lhe queria dar elementos para contra-atacar uma crónica de Miguel Sousa Tavares publicada no jornal 'A Bola'.



RAP confirmou tudo o que de importante divulguei. Acrescentou um pormenor relevante - recebeu de facto um mail "anónimo" de Ricardo Costa, o que significa muito. E sim, RAP não é cartilheiro. É benfiquista, o que não é defeito, mas feitio. https://t.co/XnEmTY0HUw — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 7 de fevereiro de 2018

O humorista Ricardo Araújo Pereira (RAP) rebateu esta terça-feira as acusações de Francisco J. Marques, que afirmou no Porto Canal que o humorista - confesso adepto ferrenho do Benfica -recebeu instruções via email para rebater argumentos de Miguel Sousa Tavares, jornalista, comentador e adepto do FC Porto. Os dois cronistas mantém públicas polémicas há vários anos, desde o tempo em que trocavam acusações em tom exaltado no jornal A Bola.Ricardo Araújo Pereira explica esta quarta-feira, numa resposta escrita enviada à revista Sábado , que Francisco J. Marques parte de factos verdadeiros para fazer insinuações falsas.Francisco J. Marques respondeu ao humorista, numa mensagem do Twitter em que exclui Araújo Pereira da lista de Cartilheiros, mas em que diz ter ficado provado que este recebeu instruções.Eis o depoimento enviado por Ricardo Araújo Pereira à revista Sábado:"Todos os factos que o Francisco J. Marques relata são verdadeiros; todas as insinuações que faz são deturpações fáceis de desmentir. Vejamos: de facto, em 2010, o director de marketing do Benfica enviou-me um e-mail a perguntar se podia dar o meu endereço electrónico a um amigo do assessor jurídico do Benfica [Paulo Gonçalves]. De facto, eu respondi: "Claro, abraço."De facto, o amigo do assessor jurídico, que viria a enviar-me um mail a 14 de Outubro de 2010, queria transmitir-me ideias sobre incoerências do Miguel Sousa Tavares (um tema em relação ao qual tenho uma conhecida predilecção). Estes são os factos, e são verdadeiros.As insinuações, se bem as percebi, são: que eu faço parte do grupo dos chamados "cartilheiros"; que eu conhecia a identidade do amigo do assessor jurídico; que a crónica que eu escrevi n' A Bola após esta troca de e-mails era baseada, influenciada ou estimulada pelas "informações" dadas por esse amigo.Primeiro, é público que eu nunca recebi a chamada "cartilha", um documento semanal redigido por alguém do Benfica com informações e opiniões dirigidas a comentadores e jornalistas sobre o que deve ser a comunicação oficial do clube. O Francisco J. Marques sabe muito bem disso porque a lista de destinatários foi divulgada por ele - e eu não consto nela.E também é público que, precisamente por me afastar várias vezes das orientações dessa cartilha, tenho suportado insinuações azedas (e algumas até falsas) vindas de elementos próximos da direcção do meu próprio clube. Agora, as insinuações vêm de elementos próximos da direcção do Porto. Só me falta o Sporting para fazer bingo.Segundo, o amigo do assessor jurídico escreveu-me a partir do endereço "Regresso ao Passado" e não se identificou. As incoerências que ele apontava ao MST tinham a ver com tramitações legais da justiça desportiva, tema que reputo de chato como o catano. Sou um grande apreciador das incoerências de MST, sobre as quais escrevo com entusiasmo desde 2003. Admiro sobretudo a sua capacidade de confundir ou inventar episódios históricos, as opiniões baseadas em factos inexistentes e as bizarrias ortográficas.As imprecisões referidas pelo anónimo que me contactou referiam-se a um texto de MST publicado a 28 de Setembro de 2010. A minha crónica debruça-se sobre o texto que MST publicou a 12 de Outubro, no qual faz uma divertida confusão entre a constituição americana e a declaração de independência.Terceiro, a crónica que eu escrevi n'A Bola também é pública e o "cariz muito jurídico" que o Francisco J. Marques encontra nela fica, por isso, à consideração de todos. Forneci à Sábado o tal e-mail anónimo que recebi, pelo que será fácil confrontar as "informações" nele contidas com essa ou qualquer outra crónica que eu alguma vez tenha escrito. Fica o desafio".