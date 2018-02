Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Horta abriu cadeado ao Sp. Braga

Extremo marcou golo da vitória na parte final do jogo.

Por Abel Sousa | 08:51

Após a eliminação na Liga Europa, o Sp. Braga regressou às lides internas e derrotou esta segunda-feira o Tondela (1-0) num jogo que lhe ofereceu muitas complicações.



Especialmente competente fora de casa, o Tondela surgiu em Braga muito dinâmico, a discutir bem o jogo, e aos 21’ teve a primeira grande ocasião, quando Jorge Gonçalves cabeceou e Matheus desviou para a trave. Os minhotos pressionaram mais no final do 1º tempo e na última jogada quase chegavam ao golo, não fosse Ícaro salvar sobre a linha um remate de Hassan.



O Sp. Braga reentrou forte após o intervalo e Ricardo Esgaio atirou ao poste. Passava a jogar-se quase exclusivamente no meio-campo defensivo do Tondela, mas gradualmente a equipa de Pepa adaptou-se e os bracarenses foram sentindo mais problemas no ataque.



E foi numa fase em que a equipa de Abel Ferreira já dava sinais de impaciência que surgiu o golo decisivo de Ricardo Horta, aos 83’. Triunfo suado mas justo da equipa que mais fez por merecê-lo.