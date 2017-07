Ricardo Pereira por 25 milhões de euros

Defesa pode sair para o Tottenham.

08:43

O FC Porto defronta o Deportivo da Corunha às 19h30 do dia 30 de julho, no jogo de apresentação aos sócios, revelou ontem o clube azul-e-branco no site.



Os bilhetes para o encontro estão à venda a partir de hoje.

O futuro de Ricardo Pereira deverá passar pelos ingleses do Tottenham. O diário ‘Evening Standard’, de Inglaterra, avança que os ‘spurs’ estão dispostos a pagar a cláusula de rescisão do jogador português, fixada nos 25 milhões de euros.O defesa internacional manifestou recentemente a vontade de ficar no Dragão, após duas temporadas a jogar nos franceses do Nice. Contudo, a necessidade de o FC Porto realizar mais-valias financeiras e a pouca vontade do jogador em renovar e aumentar a cláusula de rescisão podem levar a um desfecho há muito previsto.A equipa londrina vai investir forte na compra do extremo, que nas últimas épocas no Nice jogou como lateral-direito, para colmatar a provável saída de Kyle Walker, jogador que tem tudo acertado com o Manchester City.A equipa de Pep Guardiola vai avançar com 56 milhões de euros pelo internacional inglês.