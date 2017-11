Ricardo Quaresma afirmou ser do FC Porto até morrer

Jogador do Besiktas fez questão de frisar, contudo, que vai dar tudo pela sua equipa.

Na antevisão do jogo a contar para a Liga dos Campeões, entre o Besiktas e o FC Porto, Ricardo Quaresma afirmou que será adepto dos dragões até morrer. No entanto, o jogador da equipa turca fez questão de frisar que "é um profissional", e vai fazer de tudo para ganhar o jogo desta terça-feira.

O internacional português admitiu, em declarações à UEFA, que vai ter o coração dividido no jogo frente aos dragões. "Não posso misturar o amor que tenho pelo FC Porto e também pelo Besiktas. São dois clubes que vão morrer comigo", afirmou Quaresma. "Sei que o FC Porto quer ganhar, mas eu também. Por isso vou dar tudo pela minha equipa", acrescentou.

O jogador da equipa turca revelou que o objetivo passa por não se deixar "afetar pelo carinho" que sente pela equipa do coração, garantindo total empenho no jogo que poderá "decidir as coisas" relativamente ao apuramento no grupo G da Liga dos Campeões. Contudo, Ricardo Quaresma afirma que "isso não significa que vá perder a admiração e respeito" que sente pelo FC Porto.

Ao fim de quatro jornadas, o Besiktas encontra-se em primeiro lugar, com dez pontos, seguido do FC Porto, com seis. Os alemães do Leipzig somam quatro pontos e, em último lugar da tabela, está o Mónaco, do treinador português Leonardo Jardim, com apenas dois pontos.

O jogo entre as duas equipas está marcado para terça-feira, às 17:00,na Turquia, com arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.