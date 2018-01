Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio Ave anuncia contração do guarda-redes Makaridze e do médio Diego Lopes

Os negócios, rumores e confirmações da reabertura do mercado futebolístico.

17:17

Terça-feira, 16 de janeiro



- O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes georgiano Makaridze, que alinhava no Moreirense, e do médio brasileiro Diego Lopes, que estava a jogar no campeonato grego.



Makaridze, guardião internacional pela Geórgia de 27 anos, assinou um compromisso válido até ao final da temporada, depois de ter rescindindo com o Moreirense, no qual alinhou época e meia, já depois de se ter estreado em Portugal ao serviço do Feirense.



Em declarações ao sítio do clube na Internet, o guarda-redes mostrou-se feliz por esta nova etapa na carreira, prometendo "dar o máximo para ajudar o Rio Ave".



"Acredito que, num clube como este, que luta por outros objetivos, será melhor para mostrar a minha qualidade. Não vou ter problema para me adaptar porque já conheço o campeonato português", apontou Makaridze.



Já o médio brasileiro Diego Lopes, de 23 anos, também não vai ter grande problemas para se adaptar ao clube e ao futebol nacional, uma vez que regressa a uma casa que bem conhece, pois representou os vila-condenses entre 2012 e 2015.