Sporting de Braga falha assalto ao terceiro lugar

O Rio Ave regressou esta quinta-feira às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Sporting de Braga, por 1-0, impedindo os minhotos de retomarem a terceira posição no encerramento da 19.ª jornada.

Rafa Soares, aos 68 minutos, marcou o único golo do encontro de Vila do Conde, na transformação de um livre sobre a direita, lance após o qual o Braga ficou reduzido a 10 unidades, devido à expulsão de Vukcevic, por agressão.

Com a sua segunda derrota seguida no campeonato e após a perda da Taça da Liga pra o Moreirense, o Braga caiu para o quarto lugar, com 36 pontos, menos dois do que o Sporting, terceiro, enquanto o Rio Ave, depois de quatro jogos sem vencer, ganhou pontos aos adversários mais diretos e segue em nono, com 27 pontos, tantos quanto o Desportivo de Chaves, oitavo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito