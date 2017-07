Rio Ave-Leixões interrompido devido a agressões nas bancadas

Responsáveis pela organização do jogo entenderam que não havia condições para prosseguir.

08.07.17

Agressões entre adeptos do Rio Ave e do Leixões, na tarde deste sábado, levou à interrupção da partida amigável entre as duas equipas aos 27 minutos de jogo. O encontro ocorria no Estádio do Rio Ave FC.

Os desentendimentos ocorreram quando Jaiminho, da equipa da casa, sofreu uma falta. Na sequência deste incidente, o antigo jogador do Rio Ave Jaime Graça manifestou-se nas bancadas e foi agredido.



A glória do clube, também pai do jogador atingido, ficou com hematomas no rosto.



Os responsáveis pela organização da partida entenderam que não havia condições para continuar.



Na altura da interrupção, o Rio Ave vencia por 1-0, golo de Pelé aos 11 minutos.