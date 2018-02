Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio Ave regressa aos triunfos ao bater o Marítimo por 3-0

Vilacondenses consolidam o quinto lugar na I Liga e prolongam crise dos madeirenses. Veja o resumo.

Por Lusa | 19:08

O Rio Ave venceu este sábado o Marítimo, por 3-0, numa partida da 22.º jornada da I Liga Portuguesa de futebol, em que o médio João Novais esteve em destaque com um golo e uma assistência.



Depois de Pelé inaugurar o marcador, aos 28, de grande penalidade, Novais fez o segundo golo da equipa, aos 39, acabando por assistir, já na segunda parte, Diego Lopes para o último golo do encontro, aos 74.



Com este resultado, os vila-condenses, que não venciam há duas jornadas consecutivas, reforçam o quinto lugar do campeonato, somando a agora 36 pontos.



Já o Marítimo continua numa sua espiral negativa, somando o oitavo jogo consecutivo sem vencer no campeonato, que o colocam, provisoriamente, no oitavo lugar do campeonato, e com 29 pontos.



Apesar da necessidade mútua de regressar aos bons resultados, acabaram por ser os locais a corporizarem melhor essa vontade, com uma entrada mais aguerrida no desafio, que lhes conferiu o domínio dos acontecimentos e também as primeiras oportunidades de golo.



Ainda antes dos dez minutos, um par de remate de Óscar Barreto e João Novais e uma jogada da Francisco Geraldes levaram perigo à baliza de um Marítimo que sentia dificuldades para colocar tração ao seu futebol ofensivo, quando tentava as saídas para o contra-ataque.



Um remate de Ricardo Valente, aos 20, à entrada da área vila-condense, que ainda embateu num defesa contrário antes de Cássio segurar, acabou por ser a nota de maior rasgo da equipa de Daniel Ramos, durante esta primeira metade.



Já perto da meia hora de jogo, os madeirenses complicaram a sua tarefa, quando Pablo, de forma incauta, abalroou Guedes na área do Rio Ave, numa falta para grande penalidade, que os vila-condenses não desperdiçaram, com Pelé, na cobrança, a inaugurar o marcador, aos 28.



O tento vila-condense conseguiu inibir ainda mais a formação insular, que não mais encontrou um fio condutor para o seu futebol, colocando-se à mercê de um Rio Ave que se manteve dominador, e, ainda antes do intervalo, ampliou a vantagem.



Desta foi João Novais que cobrou de forma exemplar um livre à entrada da área, fixando, aos 39, o 2-0, que se prolongou até ao intervalo.



No regresso para o segundo tempo, o técnico do Marítimo tentou dar mais dinâmica à frente de ataque, trocando o inoperante Everton pelo reforço Joel Tagueu. O avançado colombiano veio dar mais luta à defesa nortenha, mas continuou sem disfarçar o problema de finalização da equipa.



Tal foi notório aos 51 minutos, quando Joel até conseguiu recuperar a bola numa má reposição de Cássio, mas acabou, depois, por demorar demasiado tempo a rematar e, quando o fez, já o guarda-redes do Rio Ave estava devidamente enquadrado na baliza para defender.



Apesar de terem abrandado o ritmo, os vila-condenses mantinham a partida controlada e continuavam a criar as melhores oportunidades do encontro, nomeadamente com mais um livre de João Novais, que foi ligeiramente desviado pela barreira evitando que o médio 'bisasse'.



Novais não marcou, mas viria assumir-se como o homem do jogo, quando, aos 74, assistiu Diego Lopes, para que o médio brasileiro, reforço de inverno dos vila-condenses, se estreasse a marcar, esta época, e fixasse o 3-0 final.