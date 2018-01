Rio Ave vence Paços de Ferreira por 4-2

Equipa de Vila do Conde sobe à quinta posição da I Liga portuguesa de futebol.

Por Lusa | 22:10

O Rio Ave subiu esta quarta-feira à quinta posição da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Paços de Ferreira, por 4-2, em jogo da 16.ª jornada.



João Novais (43 e 59 minutos), Guedes (49) e Ruben Ribeiro (90+2) marcaram os golos dos vila-condenses, com Bruno Moreira a bisar, aos 70 e 79, o primeiro de grande penalidade, da qual resultou a expulsão de Yuri Ribeiro.



O Rio Ave, que somou o quarto jogo sem perder, subiu ao quinto posto, com 27 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, sem vencer há seis encontros, caiu para 16.º, com 13, dois acima da zona de despromoção.