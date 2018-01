Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Risco na bancada suspende Estoril - FC Porto

Forças de segurança deram ordem de evacuação da bancada aos adeptos e claque dos dragões, devido a problemas na estrutura.

Por Mário Morgado Ribeiro | 02:00

O jogo entre Estoril e FC Porto foi suspenso devido a problemas na estrutura da bancada do Estádio António Coimbra da Mota onde se encontravam os adeptos e claque dos dragões.



A bancada foi evacuada durante o intervalo (canarinhos venciam por 1-0) do encontro por ordem das forças de segurança. A maior parte dos adeptos saíram para o relvado, outros seguiram para o exterior do recinto. Enquanto essa bancada ‘esvaziava’, alguns adeptos procuravam um lugar nas cadeiras vazias das outras bancadas do estádio, na esperança que o jogo fosse reatado.



A pedido dos agentes da autoridade, Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões, usou o seu megafone para ajudar a que tudo corresse de forma ordeira. Ainda assim, houve uma troca de palavras entre adeptos dos azuis-e-brancos e do Estoril, não havendo registo de quaisquer confrontos.



Feita uma vistoria, foi dado o ‘OK’ para que os adeptos do FC Porto regressassem à bancada, para dar início à segunda parte. No entanto, pouco depois, o ‘speaker’ do Estoril anunciou que o jogo seria suspenso, por motivos de segurança, apesar da vontade dos dois clubes. Aguarda-se agora nova data para que a segunda parte do jogo seja disputada. O CM sabe que o Estoril propôs que os restantes 45 minutos fossem realizados esta terça-feira. Mas o FC Porto, por ter jogo na sexta-feira, não concordou com a proposta.



O regulamento de Disciplina da Liga prevê a sanção de derrota nos casos em que um estádio não apresente as condições necessárias para a realização de um jogo, se a responsabilidade for do clube. É ainda adicionada uma multa.



Estoril na frente com golo de livre

Antes de o futebol passar para segundo plano, o Estoril estava em vantagem, após um golo de livre direto de Eduardo , aos 17 minutos, em que José Sá podia ter feito mais.



Na análise que é possível até ao intervalo, diga-se que o FC Porto estava a sentir a ausência de Brahimi. Layún foi a opção de Sérgio Conceição para a ala esquerda, com Ricardo à frente de Maxi no lado contrário e Marcano no banco.



O Estoril entrou bem melhor e amarrou a falta de criatividade do miolo portista. A coroar esse período, uma falta de Reyes foi aproveitada com mestria por Eduardo. Ora, os portistas reagiram de duas maneiras: bolas paradas e lançamentos nas costas da defesa estorilista. Marega (atirou à barra, a meias com Reyes), Aboubakar e Layún desperdiçaram boas oportunidades, com o Estoril também a criar sustos a Sá. Conceição não estava satisfeito e tinha gente a aquecer. Mas já não houve regresso dos balneários.