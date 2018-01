Saiba quem são os convocados do Sporting para o dérbi

Ristovski é a grande novidade nas escolhas de Jorge Jesus.

Por Lusa | 15:35

O lateral-direito macedónio Ristovski é a única novidade nos convocados do Sporting para a visita desta quarta-feira ao Benfica (21h30), em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com Jorge Jesus a chamar 19 jogadores.



O técnico do Sporting, Jorge Jesus, repete a convocatória que fez para a Taça da Liga, no jogo com o Belenenses, numa lista também com o defesa-esquerdo Fábio Coentrão, que tem realizado trabalho individual.



O lateral regressa à Luz, tendo sido campeão pelo Benfica na época 2009/2010 e, no final da seguinte, foi transferido para o Real Madrid, que no último mercado de verão o emprestou ao Sporting.



Após o jogo da Taça da Liga, Coentrão, Bruno Fernandes e Gelson Martins tiveram problemas musculares, mas foram convocados e tudo indica que estão aptos para o jogo de hoje à noite.



O Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 39 -- os mesmos pontos do líder FC Porto -, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, arbitrado por Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.



Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: Coates, Coentrão, André Pinto, Mathieu, Piccini e Ristovski.



- Médios: Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, William, Acuña, Battaglia, Bruno César, Gelson Martins e Palhinha.



- Avançados: Doumbia, Bas Dost e Podence.



Bruno de Carvalho declara-se "Presidente adepto"



O líder do Sporting não deixou passar em branco a ocasião e voltou a reiterar no Facebook que é um "'Presidente adepto' com muito orgulho". Partilhando uma fotografia de um leão, Bruno de Carvalho pediu aos adeptos para responderem "a todos com apoio constante durante os 90 minutos".



"Nunca deixarei de ser um de vocês!", disse.