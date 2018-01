Rivais unidos contra FC Porto

Benfica e Sporting criticam possível vitória portista sobre o Estoril na secretaria.

Por Pedro Neves de Sousa | 09:02

Os rivais apontam a mira na mesma direção: FC Porto e a Liga de Clubes, "por não terem cumprido os regulamentos, que determinam que os segundos 45 minutos se realizem nas 30 horas seguintes à interrupção do jogo".



Os dois clubes criticam por isso a data de 21 de fevereiro, para ser jogada a segunda parte do jogo. "Esse cenário permite ao FC Porto recuperar o Brahimi".



Leões e águias garantiram ao CM que não colocam em causa a independência da decisão que será tomada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil quanto à estrutura da bancada do estádio António Coimbra da Mota, e dão uma dica ao Estoril, para evitar uma eventual sanção.



"Recorrer a uma situação excecional como o sismo de 4,9 na escala de Richter, que foi sentido, no dia do jogo, para evitar sanção".



Refira-se que, apesar das semelhanças nos discursos, não significa uma aproximação dos rivais, de relações cortadas.

