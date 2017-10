Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robert Lewandowski tira licenciatura com uma dissertação baseada na sua vida

Futebolista internacional polaco é um dos nomeados para a Bola de Ouro.

Por Lusa | 16:36

O futebolista internacional polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, tirou a licenciatura em Educação Física e Desporto, depois de apresentar uma dissertação sobre a sua própria vida, concluindo assim os seus estudos universitários.



De acordo com a imprensa polaca, a dissertação do jogador centra-se na sua própria experiência como futebolista, desde o começo nas equipas da sua cidade natal até aos seus jogos nos estádios mais importantes da Europa.



Neste trabalho, o futebolista destacou o apoio da sua família e da sua esposa, a polaca Anna Lewandowski, e sublinhou a importância de uma ambição saudável para se atingir os objetivos profissionais.



Lewandowski, de 29 anos, é um dos nomeados para a Bola de Ouro, prémio que distingue o melhor jogador do mundo, nomeação na qual também marca presença o internacional português Cristiano Ronaldo.



O avançado, melhor marcador da história da seleção polaca, contabilizou 16 golos no apuramento europeu para o Mundial2018, na Rússia, mais um do que o internacional português Cristiano Ronaldo, que ainda esta terça-feira defronta a Suíça.