Roberto Firmino acusado de conduzir embriagado

Firmino representa os 'reds' desde julho de 2015 e esta temporada é um dos habituais titulares do técnico germânico Jurgen Klopp, tendo já marcado seis golos.

O futebolista brasileiro Roberto Firmino, avançado do Liverpool, foi esta segunda-feira acusado de conduzir embriagado depois de ter sido detido na manhã do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, na cidade inglesa.O internacional 'canarinho' foi 'apanhado' pela polícia da região de Merseyside enquanto conduzia no centro de Liverpool e foi hoje formalmente acusado que estar alcoolizado.O jogador de 25 anos vai ser ouvido em tribunal no dia 31 de janeiro, data em que o Liverpool defronta em Anfield Road o Chelsea, atua líder da liga inglesa.