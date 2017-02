Roberto Firmino fica sem carta por conduzir embriagado

O jogador garante ter "aprendido com o erro" e promete a todos "não repetir tal comportamento no futuro".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O futebolista brasileiro Roberto Firmino, do Liverpool, foi hoje inibido de conduzir durante um ano e punido com uma multa de 24.000 euros, por conduzir embriagado.O avançado, de 25 anos, foi hoje ouvido em tribunal, na sequência de uma operação policial levada a cabo a 24 de dezembro do ano passado, no centro da cidade de Liverpool.Em comunicado divulgado após a audiência, Firmino pede desculpa pelo sucedido a companheiros de equipa e adeptos e reconhece que a sua atitude foi "um mau exemplo".