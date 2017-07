Roderick Miranda quer ser opção para o selecionador nacional

Roderick Miranda não teve dúvidas no momento de assinar pelo Wolves e quer alcançar o topo em Inglaterra.

Por João Pedro Óca | 11:01

- Até porque nesta cidade não há muitas distrações…



-Agora no início não pensamos muito nisso, porque a correria é tanta a arrumar a casa, arranjar carro, e todas essas questões, e torna-se mais complicado. Mas com o passar do tempo tudo será mais fácil e vamos criar ligações também fora do tempo que passamos em treinos e jogos, até porque aqui faz-se quase ‘vida de campo’.



- Acha que Rúben Neves ou Diogo Jota, ao trocarem o FC Porto pelo Wolves, deram um passo atrás na carreira?



- Não, esta é uma montra para terem mais minutos de jogo, e lembro que o Championship (2º escalão) é o maior fornecedor de jogadores para a Premier League (1º). Podem chegar num instante a essa patamar e a um clube de Champions, mesmo que possa essa haver essa ideia de que é um passo atrás. Este é um projeto ambicioso, em que eles acreditam, e estão a olhar para o bem das suas carreiras.



- No final da época, foi apontado ao Sp. Braga, mas veio para o Wolves. Porquê?



- Este é o futebol onde todos os querem estar. É um sonho. Por isso, quando vi esta oportunidade e mal soube do interesse, não tive dúvidas. Estou muito feliz com a decisão.



-Ainda carrega a esperança de voltar a Portugal, pela porta de um dos grandes?



- Neste momento, o meu objetivo é dar continuidade ao meu trabalho neste mercado, continuar a evoluir e almejar coisas maiores aqui em Inglaterra. Mas, ainda assim, não vale a pena colocar entraves, porque no futebol nunca se sabe de nada e temos bons exemplos disso neste mercado de verão. As coisas acontecem naturalmente.



-Voltando ao Roderick. O que lhe diz a palavra Seleção?



- É um sonho, mas é difícil. Há jogadores na defesa a terminar um ciclo, mas existe uma boa fornada, com muita qualidade, a começar outro. Para já, não vou pensar nisso e quero é focar-me no clube.



- Ainda assim, vê-se como sucessor de Pepe, Bruno Alves ou José Fonte?



- Vejo-me com capacidades para evoluir, não vou dizer que serei sucessor de A, B ou C. Isso nunca se deve fazer. Tenho é de trabalhar, mostrar ao selecionador que posso ser uma opção válida e depois logo se vê.



"Krovinovic? disse logo: eh pá, o gajo é craque"



- Que recordações guarda de 13 anos no Benfica?



- As recordações que tenho mais são as dos tempos da formação. Dos muitos amigos e das muitas aventuras que fazíamos. Disso não me vou esquecer, são as coisas que ficam. Depois, há períodos em que os jogadores saem, outros entram, mas vou sempre ter boas recordações do clube que me formou e me fez homem.



- Guarda mágoa por não ter sido vingado na equipa principal?



- Não sinto mágoa. As coisas não aconteceram como deviam ter acontecido no Benfica, se calhar por culpa própria, mas não guardo mágoa.



- Aprendeu muito com Jorge Jesus?



- Sim, aprendi muito com ele e com outros treinadores.



- Numa entrevista recente disse que Krovinovic tem toque de Aimar. Quer explicar?



- Não quis fazer comparações, porque comparar alguém ao Aimar é elevar muito o nível. Disse isso porque na primeira vez que vi o Aimar no Benfica, só por uma receção de bola, disse logo que era demais. O mesmo aconteceu com Krovinovic, no Rio Ave. Quando o vi a receber uma bola disse: "Eh pá, este gajo é craque". Tem uma qualidade acima da média e se tiver oportunidade vai dar muito que falar e dar muitas alegrias.



"Deixo muitos amigos no Rio Ave, foi maravilhoso"



- Vai continuar atento ao futebol português?



- Sobretudo ao Rio Ave [clube por onde passou], onde deixei muitos amigos com quem ainda mantenho contacto. Enfim, pessoas muitos amáveis, que adorei conhecer. Foi maravilhoso, vi coisas que nunca tinha visto em lado nenhum.



-Como assim?



- As palhaçadas do Ukra, do André Vilas Boas, do Pedro Moreira. São uma família de 30 irmãos, ninguém quer mal a ninguém e só se querem ajudar uns aos outros. Foi um clube que me marcou mesmo muito.



- Do Rio Ave a Inglaterra é um grande passo?



- Creio que foi um passo em frente na minha carreira. O Championship é uma das ligas mais competitivas da Europa, com os estádios sempre cheios e com grande entusiasmo. Tenho de ser realista, seria complicado ir do Rio Ave para um clube da Premier League (primeira divisão inglesa).

Roderick -É um treinador que trouxe novas ideias ao clube e uma metodologia a que os jogadores não estão habituados, sobretudo numa II divisão, mas as coisas têm corrido bem. Todos estão empenhados em absorver as ideias.- Sim, claro. Ter abraçado este projeto, depois de sair de um grande em Portugal a jogar a Liga dos Campeões, já isso só demonstra que o objetivo é esse. Tem passado a ideia à equipa de querer ganhar sempre e dominar.- Cada um tem a sua forma de ser e de trabalhar. São treinadores com ideias diferentes e logo por aí não dá para comparar. Ambos são grandes treinadores, que prestam especial atenção à fase defensiva e aos aspetos táticos e que gostam de organização.- Na adaptação é sempre mais fácil, claro. Temos sempre alguém para falar sem ter de recorrer ao inglês e é sempre bom ter pessoas para partilhar a nossa cultura num país diferente. Fica mais fácil ter aqui portugueses, até para aquelas brincadeiras habituais…