Roger Federer vence Open da Austrália

No quinto e último set, Nadal quebrou cedo o serviço do suíço, mas este conseguiu responder ao impor dois breaks para fazer o 3-3 e, depois, adiantar-se para chegar aos 5-3. A servir para fechar o encontro, Federer vacilou, o jogo teve de ir às vantagens e só foi decidido com uma bola validada pelo 'hawk eye'.Com esta vitória, Roger Federer, de 35 anos, chegou aos 18 títulos no Grand Slam. O jogo contrariou o ascendente do espanhol sobre Federer: Em 36 encontros, Nadal venceu 24 jogos e Federer apenas 12. Mas esta vitória valeu por tudo.No final do jogo, Federer não escondia a emoção. As lágrimas escorriam-lhe pela cara.Nos discursos após o jogo, Nadal felicitou o suíço e disse que este "provavelmente mereceu esta vitória um bocadinho mais do que eu". O espanhol disse estar "muito feliz" por ver que está a voltar ao seu melhor nível no ténis, tendo referido as lesões que o têm apoquentado nos últimos anos. "Continuo a lutar contra as lesões, nada a que não esteja habituado", disse Nadal, de 30 anos."Quem diria, há cinco meses quando nos encontrámos na inauguração da academia de ténis do Rafa, estaríamos aqui hoje?" começou por dizer Federer, que teceu largos elogios ao seu opositor. "O ténis precisa de ti e espero que jogues por muitos anos". Num discurso emocionado, Federer confessou a sua alegria por voltar aos títulos.