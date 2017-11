CMTV transmite Roménia-Portugal sub-21 para o Euro 2019

Jogo é esta sexta-feira, dia 10, às 17h00. Veja em direto e exclusivo no canal do Correio da Manhã.

A Equipa das Quinas vai jogar frente à Roménia, em Ovidiu, no Estádio Central da Academia Georghe Hagi, na sexta-feira dia 10 de novembro, pelas 17h00.

Este é o terceiro encontro na qualificação para o Euro 2019 a disputar em Itália. Depois de uma vitória caseira frente ao País de Gales (2-0), Portugal perdeu na deslocação à Bósnia-Herzegovina por 3-1. (também foi transmitido em direto na CMTV).

Portugal está sediado no Grupo 8 da Fase de Qualificação do Euro sub-21 com as congéneres do País de Gales, Suíça, Roménia, Bósnia Herzegovina e Liechtenstein.

A Roménia lidera o grupo com dez pontos em quatro jogos disputados. Seguem-se Suíça (7 pontos e 5 jogos), Gales (6 pontos e 3 jogos) e Bósnia (6 pontos e 4 jogos), Portugal (3 pontos e 2 jogos) e Liechtenstein (0 pontos, 4 jogos).

Para estas partidas de qualificação foram chamados 23 jogadores.

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Joel Pereira (Manchester United), Diogo Costa (FC Porto) e André Ferreira (Leixões SC)

Defesas: Diogo Dalot (FC Porto), Fernando Fonseca (Estoril Praia), Ivanildo Fernandes (Sporting CP), Rúben Dias (SL Benfica), Jorge Fernandes (FC Porto), Francisco Ferreira (SL Benfica), Yuri Ribeiro (Rio Ave FC) e Pedro Amaral (SL Benfica).

Médios: João Gamboa (Marítimo Madeira), Stephen (Leixões SC), Pedro Delgado (Sporting CP), João Félix (SL Benfica), Xadas (SC Braga), João Carvalho (SL Benfica), Rafael Barbosa (Sporting CP) e Gil Dias (AC Fiorentina).

Avançados: Diogo Jota (Wolverhampton), Heriberto Tavares (SL Benfica), Diogo Gonçalves (SL Benfica) e Rafael Leão (Sporting CP).