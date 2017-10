Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo à parte no treino de Portugal

Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não adiantou qual o problema físico de CR7, limitando-se a referir que o jogador apenas iria realizar trabalho especifico.

Por Lusa | 04.10.17

Cristiano Ronaldo treinou esta quarta-feira à parte na seleção portuguesa de futebol, que prepara o embate de sábado com Andorra, de qualificação para o Mundial2018, numa sessão em que Pepe trabalhou sem limitações.



Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o capitão de Portugal começou por fazer corrida junto do fisioterapeuta António Gaspar, seguido de alguns exercícios com bola, sempre à margem do restante grupo de trabalhos, nos 15 minutos abertos à comunicação social.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não adiantou qual o problema físico de Ronaldo, limitando-se a referir que o avançado apenas iria realizar trabalho especifico.



Pepe, que na terça-feira falhou o arranque dos trabalhos, já treinou integrado no grupo de trabalho, com Fernando Santos a contar com 24 jogadores disponíveis.



No primeiro aberto aos jornalistas, os jogadores realizaram os habituais exercícios aquecimento com e sem bola.



Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar na Rússia, Portugal desloca-se a Andorra, a 07 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final.



A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no 'play-off', caso falhem o primeiro lugar.



O Andorra-Portugal está agendado para as 20h45 (19h45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.