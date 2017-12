Ronaldo acusa Fisco espanhol de o tratar pior que Messi

Jogador português queixa-se de estarem a ser aplicados critérios diferentes que o prejudicam.

Cristiano Ronaldo acusa a Agência Tributária espanhola de aplicar critérios diferentes ao seu caso dos que os que foram empregues com Lionel Messi, critérios esses que prejudicam o jogador português em detrimento do rival do Barcelona.Segundo avança o jornal El Mundo esta quarta-feira, a defesa do futebolista do Real Madrid apresentou uma missiva ao tribunal que está a tratar o caso, onde compara o tratamento dado aos dois jogadores."A posição do fisco neste caso contrasta com a usada pelo mesmo organismo em contratos praticamente idênticos aos de Cristiano Ronaldo", é dito, com a defesa do jogador português a usar Messi como comparação e a dizer que o organismo está a usar "métodos claramente arbitrários e criativos"."Messi é residente em Espanha, pelo que não se poderia aplicar o regime de trabalhadores deslocados no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares", como acontece no seu caso. "Messi estava sujeito ao mesmo regime e não podia ser tratado como um não residente", é referido.Os advogados de Ronaldo defendem que, no caso de Messi, a situação foi bem analisada e interpretada, coisa que não está a acontecer com o jogador português. Se as mesmas regras fossem aplicadas no seu caso, Ronaldo ficaria livre de grande parte das suas contingências fiscais.