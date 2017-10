Imagens foram divulgadas pelo jornal diário espanhol As.

30.09.17

O craque Cristiano Ronaldo terá lançado uma bola à bancada dos jornalistas, durante um treino da equipa Real Madrid.As imagens foram divulgadas pelo jornal diário desportivo As, que garante que o jogador português chutou a bola "com mais força do que nunca".