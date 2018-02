Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo com bis e recorde no triunfo Real

Merengues estiveram a perder mas conseguiram uma boa vantagem para Paris.

Por Mário Figueiredo | 08:35

Cristiano Ronaldo foi decisivo na reviravolta do Real Madrid sobre o PSG ao bisar, no triunfo por 3-1, e ao tornar-se no primeiro jogador a fazer mais de 100 golos (101) pelo mesmo clube na Champions.



Num embate de titãs, o pretendente PSG defrontou olhos nos olhos o atual campeão, mas pagou pelo atrevimento. O Real puxou dos galões e colocou o PSG no seu lugar. Ronaldo entrou muito ativo e criou a primeira situação de golo com um remate cruzado (3’). Mas, a melhor ocasião da primeira metade foi aos 28’, quando, isolado por Marcelo, CR7 rematou contra a cara do guarda-redes Areola.



Os franceses, com um futebol apoiado, acabaram por chegar ao golo por Rabiot (33’), que aproveitou um ressalto entre Neymar e Nacho para marcar.



A reação do Real foi imediata. Sob a batuta de Marcelo e Ronaldo, os merengues iniciaram a reviravolta. Um penálti por falta de Lo Celso sobre Kroos não teve perdão de CR7.



Na etapa complementar, o jogo foi mais morno, mas a entrada de Asensio alterou a postura do Real. Primeiro cruzou para um golo de CR7 com o joelho esquerdo e, depois, assistiu Marcelo no 3-1. O Real vai em vantagem para a 2ª mão.



"Grande jogo do princípio ao fim"

"Fizemos um grande jogo do princípio ao fim. Por tudo aquilo que se passou é um resultado lógico", disse o técnico Zinedine Zidane. Sergio Ramos destacou o querer e a vontade do Real Madrid: "Esta equipa nunca pode ser dada como morta."



Unai Emery queixa-se de penálti de Ramos

Unai Emery, técnico do PSG, lamentou a falta de pontaria dos avançados e criticou uma grande penalidade por assinalar de Sergio Ramos (suposta mão na bola). "Não percebo o critério", disse. Já o médio Verratti afirmou que faltou ao PSG "eficácia".