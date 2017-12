Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo constrói hospital pediátrico em Santiago do Chile

Jogador português pretende construir várias unidades hospitalares na América do Sul.

19.12.17

O futebolista português Cristiano Ronaldo vai construir um hospital pediátrico na capital chilena, informou esta segunda-feira a empresa que gere os seus interesses.



"O jogador português Cristiano Ronaldo vai construir um hospital pediátrico em Santiago do Chile em 2020", refere uma nota da Brafman Associates Law Firm, de Nova Iorque, que se ocupa dos interesses do campeão do Real Madrid, citada pela Agência de Notícias Efe.



Segundo o documento, Ronaldo construirá o hospital com o seu sócio Alessandro Proto, um empresário italiano com quem o jogador já fez transações imobiliárias.



Santiago do Chile será a primeira de outras cidades da América do Sul onde Ronaldo e Proto vão construir hospitais pediátricos, adianta o texto da empresa.



Ronaldo é jogador do Real Madrid e capitão da seleção nacional.