Ronaldo dá autógrafo a criança no relvado

Ainda o jogo não tinha começado e já Cristiano Ronaldo dava que falar no relvado.O craque não ignorou o pedido de uma das crianças que acompanhou a equipa portuguesa nas cerimónias que antecederam a partida entre Portugal e o Chile e, minutos antes do apito inicial, autografou a camisola do jovem fã.O momento ternurento foi captado pelos fotógrafos presentes no Arena Kazan, na Rússia, a acompanhar a Taça das Confederações.