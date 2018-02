Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo dá show de bola

Três golos e uma assistência na ‘manita’ do Real Madrid.

Por João Pedro Óca | 10:03

O melhor Ronaldo apareceu na altura certa. O português marcou três golos e fez uma assistência na goleada do Real Madrid sobre o Real Sociedad (5-2), quatro dias antes da receção ao PSG nos oitavos de final da Liga dos Campeões (na quarta-feira).



A 16 pontos do líder Barcelona, o Real Madrid já disse praticamente adeus ao título espanhol, por isso, neste jogo, era importante aquecer os motores para a prioridade da época: a Champions. E foi o que aconteceu.



Ronaldo começou a abrir o livro logo no primeiro minuto: após jogada individual, serviu de bandeja Lucas Vazquez para o 1-0. E continuou o show. Após cruzamento de Marcelo, marcou o segundo do jogo, antes de Kroos, com classe fazer o 3-0. Coube a Ronaldo, de cabeça, marcar o quarto ainda antes do intervalo, arrumando por completo a equipa basca. A pensar na batalha milionária de quarta-feira, o Real Madrid relaxou, permitiu que o adversário reduzisse, por Jon, mas Ronaldo não estava satisfeito e completou o primeiro hat-trick da época perto do fim. Illarramendi fez o resultado final.



Também ontem, o Atl. Madrid venceu o Málaga (1-0), com um golo de Griezmann.