Ronaldo de gala põe Real Madrid nas meias da Champions

O Real Madrid entrou dominador no prolongamento e Ronaldo bisou aos 105 minutos, após lance na área em que parece receber a bola em fora-de-jogo. O português voltaria a marcar aos 110 minutos, após uma jogada de Marcelo que ofereceu o golo ao português.



Já com os alemães no tapete, Ascencio marcou o 4-2 final.



Atlético nas meias



No outro jogo desta terça-feira, o Leicester não foi além de um empate em casa perante o Atlético de Madrid, que vencera por 1-0 na primeira-mão.



Estão assim garantidas duas vagas espanholas no quarteto final, sendo que o Barcelona ainda se lhes poderá juntar, se conseguir a proeza de virar o 3-0 que a Juventus lhe impôs em Turim. No outro jogo, o Dortmund vai ao Mónaco de Leonardo Jardim e Bernardo Silva tentar virar a derrota por 3-2 que sofreu em casa.









Depois de ter destroçado a defesa alemã na primeira mão, marcando os dois golos que deram a vitória aos espanhóis em Munique, Cristiano Ronaldo voltou a ter uma noite de sonho (ou de pesadelo, conforme o ponto de vista) no estádio Santiago Bernabéu.O Real ganhou por 4-2, com três golos de Ronaldo e um de Ascencio, mas o resultado não espelha as dificuldades que os madrilenos passaram na partida.O Bayern de Munique adiantou-se no marcador aos 53 minutos, num penálti muito discutível cobrado com frieza por Lewandowski. Ronaldo empatou a partida de cabeça e repôs a vantagem para os merengues aos 76 minutos, mas a festa durou pouco: Ramos fez auto-golo aos 78 minutos e mandou tudo para o prolongamento.