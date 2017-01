Ronaldo e Fernando Santos na corrida dos melhores do mundo

Fernando Santos pode imitar o feito de José Mourinho, que venceu o prémio em 2010, o primeiro ano em que foi atribuído.



Na luta pelo prémio de melhor treinador de 2016, Fernando Santos 'luta' com o italiano Claudio Ranieri, campeão inglês pelo Leicester City, e o francês Zinedine Zidane, vencedor da 'Champions' e do Mundial de clubes pelo Real Madrid.Fernando Santos pode imitar o feito de José Mourinho, que venceu o prémio em 2010, o primeiro ano em que foi atribuído.Os votos para o prémio FIFA foram efetuados por representantes de órgãos de comunicação social, selecionadores nacionais, capitães das seleções e adeptos. Os quatro têm um peso igual no resultado final (25% cada).Cristiano Ronaldo deverá ainda ser eleito para o 'onze' do ano, numa lista para a qual Pepe também está nomeado.

O selecionador português, Fernando Santos, e o capitão da 'equipa das quinas', Cristiano Ronaldo, podem esta segunda-feira ser eleitos os melhores do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realiza em Zurique, na Suíça.Cristiano Ronaldo, que já venceu a Bola de Ouro da revista France Football, procura o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo, num ano em que venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes pelo Real Madrid, e o Europeu pela seleção portuguesa.O argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que já tem cinco prémios, e o francês Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), que se estreia no 'top-3', são os adversários do português.