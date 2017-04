Ronaldo é o primeiro a atingir os 100 golos nas competições europeias

Na principal prova de clubes, Cristiano Ronaldo também é o melhor marcador da história, totalizando agora 98 golos, sendo que um deles aconteceu numa pré-eliminatória, curiosamente o primeiro.Há 11 anos, dois meses e nove dias, a 09 de agosto de 2005, o então jogador do Manchester United apontou, em Old Trafford, aos 63 minutos, o último dos três golos com que os 'red devils' bateram os húngaros do Debreceni por 3-0.Pelos ingleses, que representou durante seis épocas, entre 2003/04 e 2008/09, Cristiano Ronaldo totalizou 16 golos, em 55 encontros, sendo o melhor marcador da prova em 2007/08, temporada em que conduziu os ingleses ao cetro.A partir de 2008/09, o jogador luso representa o Real Madrid e, ao serviço dos 'merengues', tem mais golos marcados (84) do que jogos disputados (79).Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador nas últimas quatro temporadas -- em 2014/15 'ex-equo' com Messi e Neymar -, com um recorde de 17 em 2013/14 e esta época vai com quatro tentos, quando cumpre o nono jogo.