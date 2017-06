Ronaldo entra em campo de mão dada com menina em cadeira de rodas

Antes de dar início à partida, Cristiano Ronaldo ofereceu o seu casaco à menina, que o abraçou, num momento de visível felicidade.No final do jogo no qual Portugal venceu a Rússia com um golo cabeceado pelo madeirsense, Polina - que sofre de uma lesão na medula, com hipóteses de cura - deu uma pequena entrevista à globoesporte onde mostrou a sua emoção no momento em que esteve lado a lado com o craque."Eu dei-lhe uma pulseira de Portugal e ele agredeceu. Eu não consegui falar com ele, estava tão emocionada...ele disse algo mais, mas eu não me lembro", revelou a menina, prometendo que vai guardar para sempre no seu armário o presente que o craque lhe ofereceu.A seleção portuguesa continua na Rússia, onde decorre a Taça das Confederações. Após a vitória contra a Rússia, Portugal é um forte candidato a ser apurado para uma das semi-finais do campeonato.