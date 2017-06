O que achou desta notícia?







"O que eu sei é que Ronaldo está a levar isto muito a sério e completamente motivado nos treinos. Está focado na Seleção e incentiva-nos para conseguirmos ganhar este torneio." André Silva respondeu assim às frequentes questões dos jornalistas sobre CR7 e a alegada fuga ao Fisco espanhol e ainda sobre uma eventual partida do capitão do Real.O agora avançado do Milan preferiu destacar a sintonia perfeita com CR7. "É um sonho fazer dupla com Ronaldo. Desde miúdo que o via jogar nos grandes palcos. Neste momento sou feliz por jogar ao lado do meu capitão. Ele fala muito comigo e dá-me conselhos. Tento ouvir tudo o que me diz, pois ele já leva muitos anos de Seleção. A nossa comunicação tem produzido resultados", disse o jovem de 21 anos.Há dois anos estava a competir no Mundial sub-20 e agora é titular indiscutível para Fernando Santos. "Quero sempre mais. Espero que este momento não seja o ponto alto da minha carreira, pois quero elevar a fasquia e conquistar títulos."