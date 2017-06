“Ronaldo está motivado para ajudar como sempre"

"Temos de ser fiéis ao nosso estilo de jogo, às nossas capacidades individuais e coletivas. Contra o México tivemos um pouco de falta de sorte, mas o futebol tem dessas coisas. Temos de estar preparados porque vai ser um jogo bastante complicado", destaca o defesa, que deverá entrar de início, apesar das alterações que Fernando Santos irá promover depois da igualdade (2-2) no jogo inaugural, no domingo.



De volta ao duelo com a Rússia, Pepe vinca que a equipa terá de ser igual a ela própria para conseguir os três pontos no segundo jogo da prova."Temos de ser fiéis ao nosso estilo de jogo, às nossas capacidades individuais e coletivas. Contra o México tivemos um pouco de falta de sorte, mas o futebol tem dessas coisas. Temos de estar preparados porque vai ser um jogo bastante complicado", destaca o defesa, que deverá entrar de início, apesar das alterações que Fernando Santos irá promover depois da igualdade (2-2) no jogo inaugural, no domingo.

Cristiano Ronaldo é mais um jogador que está supermotivado para ajudar Portugal, como sempre o fez." Pepe, um dos companheiros mais próximos de CR7, não se alongou mais sobre o estado de espírito do capitão, nesta fase, mas com poucas palavras repetiu o que o selecionador e os jogadores têm dito nos últimos dias: "Ronaldo está bem e recomenda-se."Em relação ao jogo de hoje, Pepe promete uma equipa fresca, apesar do desgaste de uma longa época. "Quando vestimos a camisola da Seleção, não há cansaço, não há fadiga. Há, sim, um compromisso de todos para fazerem o melhor e levarem o nome de Portugal o mais longe possível. Trabalhamos para dar alegrias ao nosso povo", garantiu o defesa de 34 anos, que não fugiu ao tema do seu futuro, embora sem desvendar quase nada."O meu futuro é a Seleção. Sou um jogador sem contrato e penso exclusivamente em estar aqui. Penso desfrutar de cada momento. Não tenho absolutamente nada, nem um acordo com nenhum clube", disse o ex-jogador do Real Madrid quando questionado por um jornalista francês sobre o interesse do PSG.