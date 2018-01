Ronaldo estanca rumores de saída: "Quero ficar no Real Madrid"

"Continuo a ser bonito", diz Ronaldo sobre o golpe que sofreu na cara.

Por J.C.M. | 11:19

Cristiano Ronaldo acabou (ou pelo menos tentou acabar) esta sexta-feira com os rumores que correm sobre a sua possível saída do Real Madrid.



"Quero ficar aqui, este clube encanta-me", disse Cristiano Ronaldo ao site chinês ‘Dongqiudi’, que o distinguiu como o melhor jogador da última época.