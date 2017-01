Ronaldo imita Scolari e deixa colegas a rir

Cristiano Ronaldo mostrou o seu bom humor antes do encontro com o Celta de Vigo. No túnel de acesso ao relvado Santiago Bernabéu, o português decidiu imitar Luiz Felipe Scolari.



Numa conversa com três colegas brasileiros do Real Madrid, Casemiro, Danilo e Marcelo, o internacional português adotou o sotaque de Scolari, que foi seu treinador na seleção de Portugal.



"Está bem guri, está bem gurizinho? Está bem para ir, rapaz?", disse Ronaldo a Marcelo. "Vai dar na frente, você só dá uma casquinha e depois vai escorar", acrescentou.



No final, os quatro colegas acabaram a falar do Grémio de Porto Alegre, clube que Scolari treinou.

O vídeo foi gravado antes da derrota do Real Madrid frente ao Celta por 2-1, num jogo a contar para a Taça do Rei.

