Ronaldo lesionado usa telemóvel para se ver ao espelho em campo

17:21

O Real Madrid recebeu este domingo o Desportivo da Corunha, ao qual venceu por 7-1, com o regresso de Ronaldo aos golos. No entanto, não é a vitória esmagadora dos merengues que está a dar que falar.

O craque português lesionou-se durante a partida e usou o telemóvel, dentro das quatros linhas, para se ver ao espelho.

O comportamento do futebolista está a gerar uma onda de críticas nas redes sociais.



O melhor jogador do mundo levou um pontapé na cabeça e ficou a sangrar, precisando de receber assistência médica.



Preocupado com a situação, Ronaldo usou um iPhone, ao que tudo indica de um elemento da equipa médica, para ver o seu estado.



De recordar que a equipa de Zinédine Zidane vinha de três jogos sem vencer e sem golos de Ronaldo - que este domingo marcou dois.

Ronaldo 'bisa' na goleada do Real Madrid

O avançado português Cristiano Ronaldo contribuiu este domingo com dois golos - após mais de um mês de 'jejum' - para a goleada do Real Madrid na receção ao Deportivo, por 7-1, na 20.ª jornada do campeonato espanhol de futebol.



O melhor jogador mundial de 2017 parecia condenado a mais um encontro em 'branco', mas, aos 78 minutos, reencontrou-se com os golos, empurrando para a baliza um cruzamento de Casemiro, bisando seis minutos mais tarde, aos 86, com um colocado remate de cabeça.



Mesmo em inferioridade numérica, os anfitriões voltaram a marcar, aos 88 minutos, por intermédio do defesa Nacho, que, aos 32, tinha iniciado a recuperação 'merengue', ampliada pelo avançado galês Gareth Bale, aos 42 e 58, e o médio croata Luka Modric, aos 68, após assistência de Ronaldo.



O triunfo sobre o Corunha, após três jogos a 'marcar passo' na Liga espanhola (derrotas na receção ao Barcelona, por 3-0, e ao Villarreal, por 1-0, em empate 2-2 no estádio do Celta Vigo), permitiu aos 'merengues' subir ao quarto lugar, a distantes 16 pontos do Barcelona, com o mesmo número de jogos.