Ronaldo nas malhas da Justiça espanhola

Internacional português é ouvido esta segunda-feira, à porta fechada, pela juíza Mónica Gomez.

Depois de Messi e Coentrão, chegou a vez de Ronaldo ser apanhado nas malhas do Fisco espanhol. O internacional português é ouvido hoje, à porta fechada, pela juíza Mónica Gomez no âmbito processo em que é suspeito de não ter pagado 14,7 milhões de euros relativos a rendimentos de direito de imagem entre 2011 e 2014.



A queixa foi apresentada perante o Tribunal de Pozuelo de Alarcón, referindo que o atleta do Real ter-se-á aproveitado de uma estrutura empresarial criada em 2010, quando chegou ao clube madrileno, para "esconder as receitas geradas em Espanha" com os seus direitos de imagem. E acrescenta que estes crimes foram cometidos de forma "voluntária" e "conscientes".



O Fisco espanhol reclama a Cristiano o pagamento de impostos de quatro anos: 1,39 milhões de euros em 2011; 1,66 milhões de euros em 2012; 3,2 milhões de euros em 2013 e 8,5 milhões de euros em 2014. O jogador do Real Madrid já deixou claro, segundo fonte conhecedora, que está disponível para pagar os milhões reclamados pelo Fisco de Espanha.



A Gestifute negou sempre a existência de "qualquer tipo de esquema fiscal montado", explicando que CR7 manteve os rendimentos através da sociedade Tollin, detida a 100% pelo próprio. "Quando Ronaldo assina pelo Real Madrid [em 2009], não se criou uma estrutura especial, tendo-se mantido a mesma que detinha em Inglaterra, onde nunca teve problema algum. Foram feitas modificações contratuais para assegurar que os rendimentos fossem tributados em Espanha", assegura a Gestifute.



Colaborar para que caso fique sanado

"Outros jogadores, como Xabi Alonso, colaboraram com a Justiça e isso foi benéfico para eles. Pagaram aquilo que deviam e o caso ficou sanado", explicou ao CM, em Madrid, Sergio Olmedilla, jornalista do desportivo ‘Marca’.



125 jornalistas para cobrir diligência

Pelo menos 125 jornalistas de mais de trinta meios de comunicação, de uma dezena de países, marcam hoje presença no tribunal para acompanhar o depoimento de Cristiano Ronaldo. São esperadas fortes medidas de segurança.