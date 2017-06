Ronaldo, o sonho irlandês

A carta até termina em português. Ou tenta, pelo menos. "Soa como um sino", escreve o clube. Será música para os ouvidos de Ronaldo?

Cristiano Ronaldo é por estes dias desejado por muitos clubes, depois de ter anunciado a sua intenção de sair do Real Madrid. Desta vez, o interesse vem do futebol irlandês, através do Shountrade AFC, da II divisão amadora.A proposta bem-humorada, apresentada no Facebook, está a correr o Mundo e refere que o clube teria "muito prazer" em poder contar com o capitão luso para a próxima época e espera apresentar CR7 na "colónia de verão da equipa, a 21 de julho".Ronaldo teria de lutar pela titularidade, "mas há um lugar no meio-campo". Os bónus são variados e tentadores: "21 dias de férias, mais feriados e folgas às terças e quartas-feiras, porque não jogamos na Europa". A cereja no topo do bolo é a oferta de um Toyota Yaris de 2004.