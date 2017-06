Ronaldo ouvido sobre fuga ao fisco dia 31 de julho

Em atualização



O futebolista português Cristiano Ronaldo pode incorrer numa multa superior a 28 milhões de euros e em prisão efetiva de um mínimo de sete anos por presumíveis delitos contra o fisco espanhol ocorridos entre 2011 e 2014.

Cristiano Ronaldo vai ser ouvido sobre a alegada fuga ao fisco espanhol de que é acusado brevemente. 31 de julho é a data em que o craque português irá ser presente a um juiz de instrução para ser ouvido, segundo avança o El País.O 'melhor do mundo' enfrenta uma acusação apresentada pela secção de delitos económicos do Fisco de Madrid. O jogador português é acusado de quatro delitos fiscais, cometidos entre os anos de 2011 e 2014, que supõem o desvio quase 15 milhões de euros.O jornal, que avançou com uma investigação às contas de Ronaldo com os impostos em dezembro do ano passado, detalhas as empresas que o avançado luso terá usado para ocultar os proveitos que teve com receitas publicitárias.