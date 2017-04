Ronaldo pagou 258 mil euros para silenciar alegada violação

No dia da suposta violação, a jovem de 20 anos ligou para a polícia de Las Vegas para denunciar a situação. Não referiu o nome de Ronaldo mas afirmou que era um "atleta" e também "figura pública".



Durante o acordo, a mulher teve de fornecer o nome de todas as pessoas que sabiam da violação e provar que destruiu todas as provas ligadas ao acontecimento.



O jonal alemão contactou Cristiano Ronaldo que respondeu através do advogado alemão Johanes Kreile desmentido "nos mais fortes termos" a "acusação que a pergunta sugere".



No documento de três páginas disponibilizado ao semanário alemão Der Spiegal, Ronaldo é mencionado com a abreviatura "Mr.D." e a suposta vítima por "Ms.C.".No dia da suposta violação, a jovem de 20 anos ligou para a polícia de Las Vegas para denunciar a situação. Não referiu o nome de Ronaldo mas afirmou que era um "atleta" e também "figura pública".Durante o acordo, a mulher teve de fornecer o nome de todas as pessoas que sabiam da violação e provar que destruiu todas as provas ligadas ao acontecimento.O jonal alemão contactou Cristiano Ronaldo que respondeu através do advogado alemão Johanes Kreile desmentido "nos mais fortes termos" a "acusação que a pergunta sugere".

O internacional português Cristiano Ronaldo é suspeito de ter pago cerca de 375 mil dólares (aproximadamente 258 mil euros) a uma mulher norte-americana que o acusou de violação. A informação é avançada pelo jornal El Mundo que cita o semanário alemão Der Spiegel.A publicação germânica, que se baseia nos documentos do Football Leaks aos quais teve acesso, adianta que o acordo entre ambas as partes estabelece que a mulher fique em silêncio e não relate quaisquer detalhes sobre o acontecimento que, alegadamente, ocorreram na manhã de 13 de junho, em 2009, num hotel de luxo em Las Vegas.O jornal espanhol adianta que o acordo terá sido alcançado a 12 de Janeiro de 2010, sete meses depois da alegada violação. Carlos Osório de Castro, o advogado responsável pelos assuntos judiciais do português, assinou o acordo em nome do futebolista.