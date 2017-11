Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo pediu para descansar

Ausência nos jogos de preparação já fazia parte do programa delineado pelo jogador.

Por Mário Figueiredo | 09:19

Cristiano Ronaldo pediu a Fernando Santos para ficar fora da convocatória da Seleção feita com vista aos jogos de preparação com a Arábia Saudita e os Estados Unidos (próximos dias 10 e 14) de forma a poder descansar e preparar o dérbi madrileno entre o Real e o Atlético, que se realiza no dia 18.



Segundo o jornal desportivo espanhol ‘Marca’, Cristiano Ronaldo "decidiu há algumas semanas" (palavras usadas pelo jornalista que assina a notícia) que neste momento não era a altura ideal "para se desgastar com a Seleção". O jornal garante mesmo que a decisão do internacional português faz parte de um plano desenhado no início da época.



O duelo com o At. Madrid, no dia 18 é fundamental para o Real Madrid, que ao fim de dez jornadas já perdeu dez pontos.



Os jogos de Portugal, frente à Arábia Saudita (dia 10, em Viseu) e Estados Unidos (dia 14, em Leiria) vão servir para Fernando Santos fazer descansar alguns dos habituais titulares e observar jogadores mais jovens. O selecionador não conteve um sorriso quando foi questionado, no anúncio da convocatória, sobre se a ausência de CR7 se devia ao momento menos bom no Real Madrid.



Quem ficou radiante com esta decisão de Cristiano Ronaldo foi Zidane. "É uma notícia muito boa porque já leva muito tempo a jogar sem parar. É bom poder ter 10 ou 15 dias para trabalhar com ele aqui", disse ontem o técnico do Real Madrid na antevisão do jogo de hoje com o Las Palmas (19h45).