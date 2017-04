Ronaldo procura 10.ª meia-final

"O Bayern vai complicar-nos a tarefa", disse Zidane, treinador do Real Madrid, que não vai contar com o lesionado Bale.



Ronaldo foi dado como apto para hoje depois de ter falhado o jogo da Liga espanhola com o Sp. Gijón (que o Real ganhou por 3-2), para descansar."O Bayern vai complicar-nos a tarefa", disse Zidane, treinador do Real Madrid, que não vai contar com o lesionado Bale.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Cristiano Ronaldo, avançado do Real Madrid, procura hoje (19h45) atingir pela décima vez as meias-finais da Liga dos Campeões, no jogo da 2ª mão dos quartos de final, frente ao Bayern, no Santiago Bernabéu (os merengues venceram 1ª mão por 2-1, com bis de CR7).O internacional português estreou-se na Liga milionária pelo Sporting, em 2002/03, na 1ª mão da terceira pré-eliminatória frente ao Inter de Milão (0-0). Desde então atingiu as meias-finais da prova rainha dos clubes europeus em nove ocasiões, seis das quais consecutivas e com a camisola do Real Madrid. As outras três foram ao serviço do Manchester United.CR7 venceu a Liga dos Campeões por três vezes: uma pelos ‘red devils’ (2007/08) e duas pelo emblema espanhol (2013/ /2014 e 2015/2016). Sempre que conquistou a Champions, foi o melhor marcador da prova.