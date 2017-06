Ronaldo sente-se "injustiçado" com denúncia de fraude fiscal

"Não houve falta de declaração, o que houve foi uma declaração com base num critério que, aparentemente, não é o critério preferido pela administração fiscal espanhola, o qual não se baseia numa lei ou em normas em que se possa dizer que o jogador as violou", disse.De resto, Lobo Xavier lembrou que Cristiano Ronaldo, nos anos em questão, não foi interrogado pelo Fisco espanhol em momento algum e que, se tivesse seguido o critério deste, pagando ano a ano, teria pagado menos do que pagou em 2014.O advogado luso defende que num tema tão técnico não se pode responsabilizar Cristiano Ronaldo, que se limita a seguir os conselhos dos seus assessores, separando o seu caso de outros processos fiscais a futebolistas, como o de Leo Messi, no FC Barcelona."O caso de Messi e de outros jogadores perseguidos pelo Fisco espanhol é completamente diferente, porque esses jogadores não declararam nada. Ronaldo, antes de ser investigado, declarou espontaneamente a parte que achava que deveria declarar em território de Espanha", explicou Lobo Xavier, para quem o Fisco espanhol decidiu apresentar agora a acusação porque os prazos estavam em vias de prescrição."O Cristiano Ronaldo não tem culpa nenhuma do que está a acontecer. Não estamos a falar de esconder salários nem de criar sociedades para ocultar valores, como vi ai escrito. Porque o Cristiano Ronaldo declarou os seus rendimentos relativos direitos de imagem em 2014, achando que era em 2014 que os devia declarar", revelou.Não há nenhuma acusação formal que vise o internacional português o que leva a que se esteja ainda "numa fase muito preliminar do processo".

Ronaldo arrisca prisão efetiva e multa de 28 milhões de euros

A secção de delitos económicos do Fisco de Madrid apresentou uma denúncia a um juiz de instrução contra Cristiano Ronaldo. O jogador português é acusado de quatro delitos fiscais, cometidos entre os anos de 2011 e 2014, que supõem o desvio de 14,5 milhões de euros, avança o jornal El Mundo.



O jornal, que avançou com uma investigação às contas de Ronaldo com os impostos em dezembro do ano passado, detalhas as empresas que o avançado luso terá usado para ocultar os proveitos que teve com receitas publicitárias.



O futebolista português Cristiano Ronaldo pode incorrer numa multa superior a 28 milhões de euros e em prisão efetiva de um mínimo de sete anos por presumíveis delitos contra o fisco espanhol ocorridos entre 2011 e 2014.