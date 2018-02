Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo vai ser aumentado em nove milhões de euros

Real Madrid estará a propor um aumento ao jogador.

Cristiano Ronaldo deverá ser aumentado nove milhões de euros, no final da temporada, segundo avança o ABC.



Esta verba leva o jogador a chegar perto de Neymar, um dos jogadores mais bem pagos do mundo. No entanto, o valor fica longe daquilo que Messi ganha no Barcelona.



Ronaldo passará a ganhar por ano cerca de 30 milhões de euros.