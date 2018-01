Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo volta aos treinos com cara de quem andou à 'cacetada'

Jogador português recupera do lance em que foi atingido com uma bota na cara.

Por Lusa | 14:11

Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira aos treinos do Real Madrid com um 'look' novo. Mas desta vez a mudança foi involuntária - o pontapé na cara que o português sofreu no jogo com o Corunha no último domingo deixou-lhe visível mazelas.





Ronaldo apareceu no treino com a cara inchada, hematomas, e um penso a tapar o golpe que sofreu no rosto, momento em que marcou o seu segundo golo no jogo.



Vídeos partilhados nas redes sociais mostram que o jogador não perdeu o bom humor, sorrindo para os colegas.



Ronaldo saiu do Bernabéu com a cara em sangue, mas foi criticado por ter usado um telemóvel para ver a dimensão da ferida, em pleno relvado.