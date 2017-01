Rooney honrado por ser o melhor marcador de sempre do Man. United

"Um recorde é um recorde. É o recorde do maior clube de Inglaterra e de um dos maiores do mundo. Antes dele [de Rooney] o recorde pertencia a uma lenda do futebol inglês. Agora, o Wayne tornou-se uma lenda no Manchester United", reconheceu o seu treinador, José Mourinho.



Por seu lado, Bobby Charlton assumiu estar desapontado por ter perdido o recorde, mas elogiou o seu sucessor.



"Passaram mais de 40 anos desde que marquei 249 golos pelo Manchester United, por isso tenho de admitir que estava acostumado à honra de ser o melhor marcador de sempre do clube. Estaria a mentir se dissesse que não estou desapontado. No entanto, estou verdadeiramente feliz pelo Wayne. Ele merece o lugar nos livros de história", salientou.



O avançado de 31 anos, que cumpriu o seu 546.º jogo pelos 'red devils', ultrapassou o campeão do mundo de 1966. Rooney também já tinha destronado Charlton, em 2015, como melhor marcador da seleção inglesa."Um recorde é um recorde. É o recorde do maior clube de Inglaterra e de um dos maiores do mundo. Antes dele [de Rooney] o recorde pertencia a uma lenda do futebol inglês. Agora, o Wayne tornou-se uma lenda no Manchester United", reconheceu o seu treinador, José Mourinho.Por seu lado, Bobby Charlton assumiu estar desapontado por ter perdido o recorde, mas elogiou o seu sucessor."Passaram mais de 40 anos desde que marquei 249 golos pelo Manchester United, por isso tenho de admitir que estava acostumado à honra de ser o melhor marcador de sempre do clube. Estaria a mentir se dissesse que não estou desapontado. No entanto, estou verdadeiramente feliz pelo Wayne. Ele merece o lugar nos livros de história", salientou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O futebolista inglês Wayne Rooney confessou este sábado sentir-se honrado por se ter tornado o melhor marcador da história do Manchester United, depois de fazer o seu 250.º golo no empate com o Stoke City na Liga inglesa."Significa imenso. É uma grande honra e estou muito orgulhoso. Os jogadores que vestiram a camisola deste clube são de classe mundial. Tenho orgulho em jogar por esta equipa e ser o melhor marcador de sempre é uma honra imensa", assumiu, que se juntou aos 'red devils' em 2004.O golo que deu o 1-1 ao Manchester United, aos 90+4 minutos, na visita ao Stoke City, permitiu a Rooney desempatar com Bobby Charlton.