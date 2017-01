Roubados relógios de luxo da gala da FIFA

A FIFA denunciou às autoridades suíças o roubo de seis relógios de luxo horas antes da gala de segunda-feira onde se entregaram os prémios de futebolistas e treinadores de 2016.

De acordo com o porta-voz da organização, as peças estavam destinadas aos vencedores da noite, entre os quais Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo na gala The Best FIFA.

Os relógios em causa são do modelo 'Big Bag Football', da Hublot, avaliados, cada um, em 93 mil euros. Com o roubo, a marca suíça acabou por ceder outros modelos para as fotografias e publicidade do evento, comprometendo-se a enviar os relógios, inicialmente prometidos aos vencedores, numa outra data.

