Roupeiro do FC Porto suspenso por insultos ao árbitro Fábio Veríssimo

Por Sérgio Pereira Cardoso | 19:27

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma suspensão de 22 dias e uma multa de mais de 1400 euros a Fernando Brandão, roupeiro do FC Porto que insultou o árbitro Fábio Veríssimo no final do Feirense - FC Porto (1-2) da passada quarta-feira.

"És um filho da p... de um sportinguista doente. Vai para a p... que te pariu", referiu, segundo o relatório do árbitro, o técnico de equipamentos dos dragões, punido por lesão da honra e da reputação.

O FC Porto tem ainda de pagar mais de 5700 euros pelas ausências de Sérgio Conceição e de Danilo nas entrevistas rápidas após a partida de Santa Maria da Feira. Recorde-se que os dragões justificaram as mesmas com a indignação com a prestação de Fábio Veríssimo, a quem apontam sete erros graves, que incluíram numa exposição remetida ao Conselho de Arbitragem (CA).